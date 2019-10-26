نجماتٌ يتعرّضن لفضيحة يكسبنَ من ورائها ملايين الدولارات.. (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت العديد من نجمات الفن لفضيحة بعدما كشف أحد المعاهد البريطانية المتخصّصة عن أنهنّ يقمنَ بالاستعانة بملايين الحسابات الوهمية والمزيفة لاستقطاب المتابعين والجمهور عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا إنستغرام.

وتبيّن أن النجمات كيم كارداشيان وشقيقتيها كلوي وكورتني، وكذلك الممثلة الأميركية الكوميدية ومقدّمة البرامج إلين ديجينيريز، وأيضًا أريانا غراندي وتايلور سويفت ومايلي سايرس وبريانكا شوبرا، هنّ أكثر النجمات اللاتي يلجأن للحسابات الوهمية لجذب المتابعين.

كما تُحقّق هؤلاء النجمات أرباحًا طائلة تصل إلى ملايين الدولارات على كل منشور أو صورة لمنتج يتم الترويج له عبر صفحاتهنّ الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا إنستغرام.

الفيديو التالي يرصد النجمات اللاتي تعرّضنَ للفضيحة حسب ما وصفه معهد الأداء المعاصر للموسيقى البريطاني، ونسب المتابعين الوهميين على صفحاتهنّ.