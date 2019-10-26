النجوم يدعمون "مينتور العربية" بحضور ملكة السويد.. إليكِ آراءهم عن الحدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت مؤسسة "مينتور العربية" حفل عشاء خيريًا ضخمًا في بيروت، بحضور ملكة السويد سيلفيا وحشد من الوجوه الإعلامية والفنية.

وتأتي زيارة الملكة سيلفيا إلى لبنان في إطار دعم عمل المؤسسة التي ترأسها على الصعيد العالمي باعتبار هذا البلد مركزًا للحضارة والتنمية ولكل المواضيع المتعلّقة بالإنسان.

وتولّى الإعلامي وسام بريدي تقديم الحفل، فيما عزف الموسيقي ميشال فاضل أجمل الأغاني الوطنية، كما قدّم الفنان "أبو" أغنيةً خاصةً بالمناسبة بعنوان "إنت الأقوى" فضلًا عن أغنية "ثلاث دقات".

موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.