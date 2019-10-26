بلاغ من المهن الموسيقية ضد حمو بيكا في نيابة الدخيلة

تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفي محمد سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا " بسبب ببث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية. وأضاف قنطوش، في بلاغه أن المشكو في حقه نشر وإذاع في الفيديو خاصته أن الفنان هاني شاكر فنان غير معترف به، وضرب بتاريخه عرض الحائط والادعاء بالكذب والتدليس أن نقابة المهن الموسيقية طالبته بمبالغ مالية لقاء قيده بعضوية النقابة بكلام مغلوط وعار تمامًا من صحته، وأن المشكو في حقه تقدم أمام النقابة بطلب استمارة امتحان عضوية كمنتسب بتاریخ ١٩ فبراير المنقضي، وتم سداد رسوم الامتحان بإيصال استلام نقدي بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه، رسوم قانونية بلائحة النقابة، وانتهت اللجنة التي ضمت الملحن الفني القدير حلمي بكر وعضوية أربعة آخرين من النقابة، وقررت اللجنة عدم صلاحيته ورفض طلب القيد، وادعى المشكو في حقه بالزور وعلى خلاف الحقيقة من خلال الفيديو أنه تمت مطالبته بدفع مبلغ 400 ألف جنيه للموافقة على قيده بعضوية النقابة، وهدد باقتحامها بمعاونة بلطجية، ودعا من خلال صفحته على فيس بوك (حمو بيكا Hamo bika) إلى تفعيل هاشتاج "إزالة النقابة" وثورة ضد نقابة المهن الموسيقية العريقة بالوطن العربي والعالم.

قد يهمك أيضاً :