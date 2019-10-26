محمد فاضل يتحدث عن دور الدراما في الإذاعة في "جيت على بالي"

تضمنت أخبار ماسبيرو بث برنامج "جيت على بالي" حلقة جديدة اليوم الجمعة ٢٥ أكتوبر على موجات شبكة صوت العرب في الواحدة إلا ربع عقب منتصف الليل من تقديم نجلاء عرفة.



وتذيع الحلقة لقاءً مع المخرج التليفزيوني محمد فاضل، يتحدث فيه عن دور الفن والدراما في التوعية المجتمعية، وكيف يمكن للفن الهادف إحداث طفرة في هذا المجال.. وهل يشكل هذا النوع من الفن عائقًا أمام الإبداع؟



كما تتناول الحلقة رصدًا لأعمال فاضل والحديث عن كواليس مشواره مع الفن ورؤيته لإصلاح الدراما لتكون ذا فائدة كبيرة على المشاهدين المقدمة لهم.

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