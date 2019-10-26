انتهاء أزمة شقيق محمد فؤاد مع شركة "قنوات"

القاهرة - لايف ستايل أعلنت شركة "قنوات" للتوزيع الرقمي، عن تنازلها عن الجنحة المحررة ضد شقيق الفنان محمد فؤاد. وكلفت شركة "قنوات" محاميها المستشار نزيه علي مسعود بالتصالح عن الشق الجنائي في القضية المرفوعة على وجدي فؤاد عبد الحميد، شقيق الفنان محمد فؤاد؛ بسبب النزاع على ألبوم غنائي للفنان محمد فؤاد، وذلك في القضية رقم 70936 لسنة 2018، والمستأنفة تحت رقم 4044 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر. وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال مسعود، وأمانة سر محمد علي وإيهاب صبحى بجلسة 23/10/2019 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. وأبدت شركة "قنوات" أسفها عن وصول الخلاف إلى ساحات المحاكم، حيث إن كلا الطرفين يحمل الود والاحترام للطرف الآخر ولقيمة الفنان محمد فؤاد لدى الشركة ولدى محبيه في الوطن العربي. قد يهمك أيضاً : فؤاد يؤكّد أن ألبوم "سلام" سيكون مفاجأة للجمهور محمد فؤاد يشعل نادي الرحاب الرياضى بحضور الآلاف

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