شكرا لقرائتكم خبر عن "السيد بنفسجى" يشارك بمهرجان أورسيا الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد بالمسابقة الرسمية لمهرجان أورسيا الدولى الشهرى المقام بروسيا.

الفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتدور أحداث الفيلم عن حرية الاختيار ورفض أى مسار محدد من الآخرين.. فالاختلاف والتنوع هو ما يجعل للحياة نكهة ومذاقا أكثر روعة.

الفيلم إخراج أسامة أبو زيد، فكرة وسيناريو أحمد عبد الرحيم، مدير الإنتاج سلوى عبد الرحمن، وموسيقى تصويرية هانى شنودة، تصميم شريط الصوت رامى حسين، مونتاج مها رشدى، وتحت إشراف مدير عام إدارة إنتاج الأفلام "فوزى العوامري" ٠

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كما يشارك الفيلم أيضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بعمان – الأردن، الذى يقام فى الفترة من ٥ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، ممثلا لمصر.



