كلمات وفيديو وصور.. شاهد كليب سيلينا جوميز الجديد Look At Her Now

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز تعيش حالة انتعاش فنية واضحة، فبعد ساعات من إطلاقها كليب " Lose You To Love Me " من إخراج صوفى مالر، فاجأت جوميز ذات الـ27 عاما محبيها وعشاقها بإطلاقها كليب جديد وهو "Look At Her Now" وهو أيضا من اخراج صوفي مالر و كأن جوميز تثق ان عاونها مع مالر سيكون بمثابة وثيقة نجاح .

استطاع كليب " Look At Her Now " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 33 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، ويتوقع الكثير من محبى وعشاقى جوميز أن العمل سيحقق المزيد من النجاحات خلال الأيام القليلة المقبلة .

كلمات الأغنية :

They fell in love one summer

A little too wild for each other

shiny till it wasn’t

Feels good till it doesn’t

It was her first real lover

His too till he had another

Oh god when she found out

Trust levels went way down

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet

Took a few years

to soak up the tears

But look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Fast nights that got him

That new life was his problem

Not saying she was perfect

Still regrets that moment

Like that night

Wasn’t wrong, wasn’t right

What a thing to be human

Made her more of woman

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet

Took a few years

to soak up the tears

But look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

She knows she’ll find love

only if she wants it

She knows she’ll find love

Uhh

She knows she’ll find love

Only if she wants it

She knows she’ll find love

On the up from the way down

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm

Look at her now

Ohhhhh

She knows she’ll find love

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Look at her now yeah

She knows she’ll find love

(She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love



