شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تسجل أغنيتها الجديدة "نصيبها مجاش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الشابة هلا رشدى لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "نصيبها مجاش"، من كلمات محمود عبد الله، وألحان أحمد عمار، وتوزيع الموسيقى أحمد شوقى، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على يويتوب.
من ناحية أخرى قدمت هدى مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر اسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.
يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميدىا.
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