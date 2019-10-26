شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: محظوظة لأن التليفزيون المصرى صنع نجوميتى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منتدى مسك للإعلام جلسة حوارية بعنوان "الإعلام أم الموسيقى - من يخدم الآخر؟"، وتحدث فى الجلسة كل من الفنانة أنغام، والمطرب السعودى عبادى الجوهر، وأدار الجلسة الإعلامى الكويتى بركات الوقيان.

من جانبها قالت أنغام إن هناك جيلا كاملا مواقع التواصل الاجتماعى هى سبب شهرته، موضحة أنها تعتبر نفسها محظوظة لأن التليفزيون المصرى هو الذى صنع نجاحها ونجوميتها من خلال عرض أغانيها فى برنامج المنوعات وحفلات ليالى التليفزيون وغيرها.

وطالبت أنغام القنوات بالعودة لدورها الريادى فى صناعة النجم والدخول لعالم المنافسة، بنفس الوهج الذى كان عليه الأمر فى الماضى.

وعن التكنولوجيا وفكرة الوصول للعالمية، قالت أنغام إن التكنولوجيا تفقد الفن الكثير من عفويته، كما تفقده اللمسة الإنسانية.

وأشارت أنغام إلى أن فكرة وصول الفنان العربى للعالمية، هى فكرة مبالغ فيها لأن العالم الغربى لم يهتم بتعلم لغتنا رغم أن الشرق الأوسط بالنسبة ولهم هو عالم فى حد ذاته.

وأكدت أنغام أننا فى الشرق الأوسط لا نقدر أنفسنا بشكل جيد، فالموسيقى الشرقية ملفتة للغرب بشكل كبير، بدليل أنهم استعاروا إيقاعات شرقية وجمل لحنية فى موسيقاهم.

فيما قال المطرب عبادى الجوهر، خلال الجلسة، إن منصات التواصل الاحتماعى حققت هدفا مهما وهو تسهيل التواصل بين الفنان وجمهوره الذى يعتبره ترمومترا لقياس النجاح، وأشار عبادى إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى لا تخدم الفنان بشكل مباشر هى فقط تسهل التواصل.

وأوضح الجوهر أن التطور التقنى فى العالم كله استفاد منه الفنانون بشكل كبير لكنه لم يغير من شكل الموسيقى الشرقية فى شىء هو فقط، وفر وقتا وجهدا ولكن افتقدنا مع ذلك التطور الكثير من الإحساس، خاصة أن الفنان يدخل الاستوديو حاليا يغنى وحيدا دون فرقة موسيقية والموسيقى يسجل دون مطرب وهو ما أفقد الكثير من المعانى لحالة التواصل بين المطرب والفرقة الموسيقية.

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فيما علق عبادى الجوهر على فكرة الوصول إلى العالمية، مؤكدا أن هناك عائقين أمام وصول الفن العربى إلى العالمية، أولهما هو اللغة، والثانى هو الربع تون والذى يعتبره الغرب نشازا، لكنه ينتمى إلى النغمات الشرقية كالرصد والسيكا والبياتى.

وأوضح عبادى الجوهر أن نسبة المشاهدات على يوتيوب ليست مقياسا للنجاح، لأن البعض يدخل ليشاهد ما يقدم من باب الفضول فقط لا من باب الإعجاب، مشيرا إلى أن المقياس الحقيقى هو مقياس المبيعات لأن الجمهور يدفع فى مقابل الحصول عليها وبالتالى هو مقياس أساسى ليس به شبهات.

بينما قالت أنغام إنها تعتبر الحفلات من أهم مقايس النجاح لأن الأسرة لا يستطيع أحد أن يجبرها على النزول وحجز تذاكر وحضورك حفلتك، إلا إذا كانت تريد هى ذلك بكامل إرادتها.























