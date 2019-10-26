بالفيديو.. راغب علامة يخطف متسابقة صعيدية من حماقي في "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

خطف الفنان راغب علامة المتسابقة الصعيدية أسماء الشريف وضمها لفريقه، بعد أن كانت ضمن فريق الفنان محمد حماقي، لتتأهل للعروض للمباشرة، بعد أدائها في الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة ببرنامج "THE VOICE"، المعروض اليوم السبت على شاشة :"MBC".

غنت في حلقة اليوم المتسابقات أسماء الشريف وحفيظة فالكو وأمال سكات، أغنية "وحشتني" التي ترجع في الأصل للمطربة الراحلة سعاد محمد. وتأهلت حفيظة للعروض المباشرة القادمة ضمن فريق الفنان محمد حماقي.

Advertisements

تحدثت المتسابقة المصرية أسماء الشريف عن قصتها مع معارضيها في عائلتها بسبب قرار احترافها الغناء، خاصةً أنها من مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

وأكدت أسماء أن والدها قد دعمها في قرارها، وتحدى الكثيرين من أبناء عائلته، كما أنه خسر بعضهم حتى يحقق حلم ابنته بالمشاركة في برنامج ذا فويس.

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم الموسم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.