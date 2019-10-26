بحضور والدة ملك الأردن.. "أوبرا عايدة" يعود إلى الأقصر بعد 22 عامًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حضرت الأميرة منى الحسين، والدة ملك الأردن عبدالله بن الحسين، أولى عروض أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت في الأقصر، مساء اليوم السبت.

وانطلق، مساء اليوم، بساحة معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر، أول العروض الرسمية لأوبرا عايدة، بعد غياب عن المعبد لمدة 22 عاما، بحضور 4 آلاف سائح ومواطن.

ويقدم عروض "أوبرا عايدة" أكثر من 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة تترأس أوبرا جراز في النمسا، وبمشاركة 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، وإخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

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أوبرا عايدة، هي أول أوبرا يضعها عالم في تاريخ مصر القديم، إذ كتبها أوجست مارييت باشا، عالم الآثار الفرنسي ومدير الآثار المصرية في ذلك الوقت، ووضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي.

وكان مارييت قد قضى 6 أشهر في صعيد مصر ينسخ بمنتهى الدقة نقوشًا وتفاصيل فنية على صفوف أعمدة المعابد، كي يستفيد منها في إخراج عمله ليكون الأقرب علميًا للطبيعة الفنية للنص التاريخي.