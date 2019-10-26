شاهد برومو "حواديت الشانزليزيه".. وهذه قناة عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر السيناريست أيمن سليم البرومو الأول لمسلسل حواديت الشانزليزيه، الذي يعرض قريبا على قناة mbc4. وظهر في الفيديو الفنانون إياد نصار وداليا مصطفى ورحمة حسن ومي سليم وإدوارد وإنجي المقدم. Advertisements "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار. المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.

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