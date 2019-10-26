محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ردت الفنانة إليسا على اتهامات البعض لها أن مشاركتها في المظاهرات اللبنانية بهدف البروباجندا الإعلامية.
وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل على ضهرنا، لما يكون الوطن ومستقبله على الهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا صغير. في ناس وأمل ووطن وبس".
كان البعض قد انتقد مرافقة الكثير من الصحفيين والمصوريين لمشاركة إليسا في التظاهرات اللبنانية، ووصفوا مشاركتها بهدف تسليط الضوء عليها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات من مشاركة إليسا في المظاهرات اللبنانية، وهي تحمل علم بلادها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها في المظاهرات.. إليسا ترد على الاتهامات الموجهة إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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