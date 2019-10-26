أسما شريف منير تتعرض لاضطرابات صحية مفاجئة.. وتكشف عن السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المذيعة أسما شريف منير عن تعرضها لاضرابات صحية مفاجئة، وشعور دائم بالخمول، عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت أسما في الفديو: " الفترة اللي فاتت كنت مكتئبة جدا، وكان عندي مشاكل صحية ، ونومي مش مظبوط".

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وتابعت أسما: " فجأة قررت أعمل تحاليل، عشان أعرف السبب، اكتشفت إن فيتامين "د" عندي 7، والمفروض يكون 30".

وأضافت أسما: " لازم تعملوا فحوصات كاملة، وفيتامين "د" مهم جدا، وتتعرضوا للشمس، لأنها أهم من العلاج، ادعولي أقوم بالسلامة، والفترة دي تعدي".

يذكر أن أسما منير تشارك مع والدها الفنان الكبير شريف منير، تقديم برنامج "أنا وبنتي"، وهو برنامج إجتماعي فني، يستضيف عدد من نجوم الفن.