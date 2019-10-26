تراند اليوم : إليسا للمزايدين: لما يكون فيه وطن ما فيه كبير ولا زغير...

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر :" ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل عا ضهرنا. لما يكون الوطن ومستقبلو عالهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا زغير. في ناس وأمل ووطن وبس".
جاء هذا عقب ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن إليسا نزلت مع جيش من الصحفيين لأجل البروباجندا.
وكتب أحد المعلقين : " جيش من الصحافيين يواكب نزلة #اليسا الى الثورة، البعض اعتبر هذه النزلة مخططة لكسب بروباغندا اعلامية وانا بقول فينا نعتبرها ايجابيا" لتحمس جمهورها ينضم الى الثورة! انتو شو برأيكم".
يأتي هذا في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو يكشف هجوم على المتظاهرين من قبل الجيش اللبناني.
الجيش اللبناني يطلق النار على المتظاهرين في شمالي لبنان بمنطقة البداوي.
وأظهر الفيديو عملية لإطلاق النار في منطقة البداوي لأجل تفريق المتظاهرين.
كما ناقش اليوم السبت جوزيف عون قائد الجيش اللبناني مع قادة الأجهزة الأمنية الوضع في البلاد، بالتزايد مع مطالب الجماهير بضرورة استقالة الحكومة.
يأتي هذا مع استمرار التظاهرات الشعبية في البلاد ليومها العاشر على التوالي، والتي تطالب باستقالة الحكومة، ورحيل رموز الفساد، الذي تسبب في كل الأزمات المعيشية التي تعاني منها البلاد على مدار ثلاثة عقود.