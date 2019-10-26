كيم كارداشيان تتلقى هدية خاصة من زوجها في عيد ميلادها.. ماهي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 10:41 مساءً - تفاجأت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان Kim Kardashian، بهدية خاصة من زوجها مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست Kanye West وطفلهما الرابع "سالم"، بمناسبة عيد ميلادها الـ39.



وكشفت "كارداشيان" عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن زوجها وطفلهما منحاها تبرعات بقيمة مليون دولار لمؤسساتها الخبرية المفضلة.

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وغردت كيم كارداشيان لمتابعيها: "تلقيت من كل أسرتي وزوجي كانيي ويست هدايا وحقائب مدهشة في عيد ميلادي، ولكنه (كانيى) تبرع بمبلغ مليون دولار لجمعياتي الخيرية المفضلة، التي تكثف جهودها على الإصلاح في السجون، هذا يجعل قلبي سعيدا للغاية".



كما أن كيم كارداشيان أعلنت لمتابعيها عبر "تويتر"، أنها أمضت أفضل عيد ميلاد مريح على الإطلاق، مشيرة أنها قضت عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائها المذهلين في بالم سبرينغز، ثم استمتعت بعشاء عائلي في منزلها، من ترتيب والدتها وزوجها، والذي تم إحضار طعامه من مطعم أرميني.



وكانت كيم كارداشيان استعدت لحفل عيد ميلادها، بالخضوع لجلسة تجميل خاصة، أعدتها لها أختها الصغرى، كايلي جينر.