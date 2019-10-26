أرنولد شوارزنيجر يمنح كريستيانو رونالدو لقباً جديداً مميزاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 10:41 مساءً - نجم هوليوود وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر Arnold Schwarzenegger الناشط بيئياً والعاشق للرياضة ،اشتهر مؤخراً بالكرم المادي والمعنوي حيث منح الناشطة البيئية الشابة غريتا تونبرج سيارة "تسلا" موديل "إس" الكهربائية لتنقلاتها،وها هو يمنح كريستيانو رونالدو Christiano Ronaldo لقباً مميزاً جداً.

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واقترح أرنولد شوارزنيجر لـ "رونالدو" منحه لقب "المدمر"، وهو المستوحى من أشهر أدواره السينمائية "ذا ترمينيتور ".

وقال الممثل الأمريكي الشهير في تصريح تلفزيوني: "في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي يوجد لاعب نطلق عليه لقب "المدمر"( هو كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز )".

وتابع: "لكن في عالم كرة القدم لا يوجد أحد، لماذا لا نبدأ بإطلاق لقب "المدمر" على رونالدو... إذا ما بدأ الإعلام في وصف كريستيانو بهذا اللقب سيلقى رواجاً سريعاً بين الجمهور".







من جانبه، رد المهاجم البرتغالي الشهير الواسع الشعبية رونالدو على تصريحات شوارزنيجر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بقوله:" شكرا لك، ستبقى المدمر الأول والوحيد".

يشار إلى أن أرنولد شوارزنيجر، ينتظر طرح أحدث أفلامه السينمائية خلال شهر نوفمبر/تشرين المقبل، وهو أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترمينيتور ".



وسيطرح فيلم “TERMINATOR:DARK FAT” في دور العرض السينمائية، ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو من بطولة أرنولد شوازنيجر وليندا هاميلتون.

وصنعت سلسلة "المدمر" أو "ترمينيتور" شهرة أرنولد شوازنيجر في هوليوود، منذ عام 1984، وتدور أحداثها حول كائن سيبراني متطور يأتي من المستقبل من أجل حماية "جون كونور"، قائد ثورة البشر ضد الآلات التي غزت العالم في المستقبل البعيد.