أميتاب باتشان بجسد نحيل بعد وعكة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 10:41 مساءً - ذكرت مصادر صحفية أن نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan فقد حوالى 5 كيلوجرامات من وزنه، على إثر الفترة العصيبة التي قضاها مؤخرا بالمستشفى، بعدما دخل إليها من أجل إجراء عملية فحص طبي شامل لـ كبده.



وأضافت المصادر أن باتشان الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، يعيش على 25 في المائة من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية. بحسب تصريح سابق له لإحدى الوسائل الاعلامية.

باتشان يخسر من وزنه

ورغم خسارة الوزن، فقد كشف باتشان عن رضاه عن تلك الحالة التي أصبح عليها، حيث فوجىء متابعو الممثل على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت بقوله، إنه يجد في خسارة الوزن أمرا بالغ الروعة، حيث يتيح له ذلك، سهولة الحركة، واتباع حمية مناسبة.



وكان باتشان قد خرج من مستشفى نانافاتي في مومباي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان قد تم نقل الممثل المخضرم إلى المستشفى منذ 15 أكتوبر .

أميتاب باتشان

يذكر أن باتشان يعيش على 75 في المائة من كبده، حيث أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، ولكن لأنه كان قادرًا على اكتشافه، حتى بعد الكثير من الأضرار التي لحقت بالكبد، فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع 25 في المائة من الكبد على مدى السنوات ال 20 الماضية.



وفي سياق عطائه الفني والمهني، شوهد الممثل آخر مرة في فيلم Badla، وهو فيلم جريمة من إخراج سوجوي جوش Sujoy Ghosh.