بالفيديو والصور: إقبال كبير من الجاليتين الهندية والباكستانية على حفل عاطف أسلم وراحات فاتح في...

شهد حفل الفنانين الباكستانيين، عاطف أسلم وراحات فاتح علي خان، الذي أُقيم ضمن “ليالي الرياض العالمية” في إطار موسم الرياض، الليلة الماضية، إقبالاً كبيراً من المقيمين من الجاليتين الهندية والباكستانية.

وتفاعل الجمهور مع الفنانين اللذين يعدان من أشهر نجوم بوليوود، خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد، ويأتي ضمن مراعاة الهيئة العامة للترفيه التنوع الثقافي وإرضاء كافة الأذواق.

وكان موسم الرياض قد أعلن أمس نفاد تذاكر حفل عاطف أسلم وراحات فاتح، حيث شهد إقبالاً كبيراً من المقيمين إضافةً إلى أعداد كبيرة من المواطنين.