عمرو سلامة يوجه رسالة لـ أحمد أمين بسبب "ما وراء الطبيعة"

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة للفنان أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر عمرو بوستر مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وعلق عليها قائلًا: "وكلي إيمان وثقة".

وكانت صفحة "نتفليكس" الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت عن انضمام احمد

لبطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، بالإضافة أنها كشفت تفاصيل جديدة حول المسلسل.

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يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة كل من أحمد أمين، هبة مجدي، وجاري اختيار باقي فريق العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول الدكتور رفعت إسماعيل،

وهو رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها،

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل فى نوفمبر المقبل، بعد اكتمال مرحلة الإعداد، وينتمي المسلسل لنوعية الـ6 حلقات، ومدة كل حلقة 60 دقيقة.