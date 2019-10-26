اليوم.. الهيئة العامة للترفية تطرح تذاكر ليلة سهم

أعلنت الهيئة العامة للترفيه تحت رعاية روتانا عن طريقة حجز تذاكر "ليلة سهم"، وهي ليلة رائعة من ضمن ليالي البوليفارد في موسم الرياض 2019.

ومن المقرر أن تبدأ "ليلة سهم" في يوم ثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر المقبل، وتتراوح أسعار تذاكر بين 175 ريال سعودي وتصل إلى 1200 ريال سعودي.

وتضم "ليلة سهم" حفلات كل من النجوم رابح صقر، ماجد المهندس، إسماعيل مبارك، ومن النجمات كل من نوال الكويتية، أميمة طالب، والتي تحيي حفلتها الأولى في السعودية، ومن المقرر أن يقدم جيمع النجوم والنجمات أغاني من ألحان الملحن سهم.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، نظم مجموعة ليالي تحت اسم "ليالي البوليفارد"، وهي ضمن موسم الرياض، وذلك تحت تنظيم ورعاية روتانا.

يذكر أن موسم عام 2019 شهد العديد من الليالي وهي:

- ليلة السندباد، ويعيش الحضور تجربة فنية فريدة، إذ يلتقي الفنان راشد الماجد جمهوره السعودي، ليغني له أجمل أعماله القديمة

والجديدة، في 19 نوفمبر.

- ليلة البرنس، ويستمتع جمهور الفنان الشاعري ماجد المهندس بحفلة جميلة، يحييها في 17 ديسمبر، ويعيش خلالها تجربة مفعمة بالإحساس الراقي والفن الأصيل.

- ليلة صقر، ويُسجِّل "صقر الأغنية الخليجية"، الفنان رابح صقر حضوراً مميزاً في حفلةٍ، يحييها في 26 نوفمبر. وسيكون جمهور رابح الكبير على موعد مع ليلة منفردة لفنانه المحبوب، يطربه فيها بأجمل أغانيه، منها "صدقيني عجزت أنساك"، و"شاب الشعر يا عبيد".



- ليلة عبدالرحمن بن مساعد، حيث كرّم موسم الرياض الأمير عبدالرحمن بن مساعد بغناء عددٍ من الفنانين أغنياتٍ أبدعها بقلمه، تميزت بأعذب الكلمات، وأرقى المشاعر، وهم: فنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، والفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، وقامت تلك الليلة في 24 أكتوبر الماضي.

Advertisements



- ليلة الموسيقار ممدوح سيف، والمقرر أن تقام في 19 نوفمبر،

حيث يستمتع عشاق المؤلف والموسيقار والمنتج ممدوح سيف بليلة موسيقية، يقدم فيها إبداعاته وأجمل أعماله.



- ليلة ياسر بو علي، و تسرد خلال ليلة ياسر بو علي الموسيقى قصتها الرائعة، حيث يغني نخبة من الفنانين العرب أعمالاً جميلة، لحَّنها بو علي، في 31 ديسمبر.



- ليالي عربية، حيث التقى نجم الجيل تامر حسني، والنجمة نانسي عجرم جمهورهما في 18 أكتوبر الماضي.

وفي 28 أكتوبر يجتمع النجم صابر الرباعي، والنجم أصالة نصري، والنجمة نوال الزغبي في حفلة فريدة من نوعها.

في حين يحيي النجم وليد توفيق، والنجمة شيرين، والنجم راغب علامة حفلة مميزة في 14 نوفمبر.

وفي 5 ديسمبر يقدم النجم محمد حماقي والنجمة أنغام ليلة فنية رائعة، أما القيصر كاظم الساهر، والنجم العراقي وليد الشامي، فيطربان جمهورهما في 12 ديسمبر، في البوليفارد.

- ليلة كوميدية، حي يشهد موسم الرياض ليالٍ كوميدية باستضافة أساطير "ستاند آب كوميدي" من نيويورك، ولوس أنجلوس، إضافة إلى نجوم الكوميديا والـ "سوشيال ميديا" في الرياض كل يوم جمعة، وذلك منذ بدأ المهرجان.



- ليلة البدر، فغنى فيها فنان العرب محمد عبده، وكانت جميع الأغنيات من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وذلك في 15 أكتوبر الماضي، وقد شكَّلا ثنائياً رائعاً طوال أكثر من خمسة عقود.