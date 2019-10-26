بإطلالتها الجديدة .. منى زكي نسخة من وفاء الكيلاني

نشرت النجمة منى زكي صور جديدة، لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى من خلال الصور في إطلالة تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأدى ذلك الأمر للتداول عبر مواقع السوشيال ميديا، مما جعل كل من النجمة منى زكي والإعلامية وفاء

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الكيلاني الأكثر بحثًا على محركات البحث اليوم السبت.

يذكر أن النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي تم حفر اسميهما في ممر المشاهير بدبي، حيث تم افتتاح منطقة الداون تاون في دبي واختيار المشاهير من الوطن العربي كتابة أسمائهم في هذا الممر الذي سيصيح الأشهر خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني تقدم برنامج بعنوان "تخاريف"، وتقوم فكرته الأساسية باستضافة المشاهير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، والسؤال في مواضيع هامة، حتي يستفيد منها المشاهد، سواء في مواقف حياتية تعرضوا إليها، أو عن أعمالهم، أو مواضيع عامية.