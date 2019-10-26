هكذا روّجت ريا أبي راشد لحلقة أرنولد شوارزنيجر

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة مع لاعب كمال أجسام، وhgممثل أرنولد شوارزنيجر، وحاكم كاليفورنيا الأسبق والممثلة العالمية ليندا هاميلتون. وروجت ريا عن حلقتها الجديدة من برنامجها "Scoop with Raya"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الإعلامية ريا أبي راشد تقدم حاليًا برنامج سكوب ويز ريا، والمذاع عبر شاشة قنوات Advertisements إم بي سي. إم بي سي. وعرض البرنامج لأول مرة في منتصف عام 2005، ويغطي البرنامج الأحداث السينمائية المهمة والحفلات الفنية، والمهرجانات العربية والعالمية وعروض الأزياء حول العالم، وينفرد البرنامج دائمًا بلقاءات خاصة مع المشاهير وأكبر النجوم العالميين، بهوليوود، بوليوود.

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