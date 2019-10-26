تراند اليوم : كل واحد عارف نفسه.. رانيا يوسف تثير الجدل بعدد أزواجها

يبدو أن الفنانة رانيا يوسف، لا تريد استعادة ذكريات تجاربها السابقة في الزواج مرة أخرى.

رفضت يوسف، خلال لقائها في حلقة برنامج “عرب وود”، الحديث عن أزواجها السابقين، مؤكدة على أنها نسيتهم تمامًا، ولا تريد أن تتذكر أي شيء عنهم ، حيث قالت: “ناسياهم كلهم ومش عازوة افتكرهم”.

فيما أوضحت، أن أفضل أزواجها كان الأخير المهندس طارق عزب، بينما رفضت الإفصاح عن الأسوأ، معلقة: “أسوأ واحد عارف نفسه”.

يشار إلى رانيا يوسف، كانت قد مرت بثلاث تجارب زواج انتهت جميعها بالانفصال، حيث تزوجت أول مرة من المنتج محمد مختار، ومن ثم رجل الأعمال كريم الشبراوي، وبعد ذلك المهندس طارق عزب، الذي انفصلت عنه مؤخرًا.

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يذكر أن رانيا يوسف، انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسلها الجديد “الآنسة فرح”، الذي من المقرر عرضه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، عبر شاشة قناة mbc 4.

“الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأجنبي Jane The Virgin الذي تم عرضه في عام 2014 ولاقى رواجاً كبيراً.

يشارك في بطولة مسلسل “الآنسة فرح” بجانب رانيا يوسف كل من أسماء أبو اليزيد، وتامر فرج، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت.