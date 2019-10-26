ليستر سيتي يزلزل الكرة الإنجليزية بـ 9 أهداف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتسح ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون في عقر داره بنتيجة 9-0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق أكبر انتصار لفريق خارج أرضه على مدار تاريخ النسخة الجديدة للمسابقة (بريمييرليج) التي انطلقت موسم 1992-1993.

وشهدت المباراة تعرض ريان بيتراند، لاعب ساوثهامبتون، للطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط، مما منح ليستر فرصة افتراس أصحاب الأرض في الدقائق التالية.

وتعد تلك النتيجة الساحقة للثعالب أيضا هي أكبر انتصار لفريق خارج الديار في تاريخ دوريات الكرة الإنجليزية بمختلف درجاتها على مدار 131 عاما.

وإلى كونه أكبر انتصار في تاريخ البريمييرليج خارج الديار، فإن ليستر عادل بأهدافه الـ9 أيضا أكبر فوز تحقق في تاريخ البطولة بشكل عام، متساويا مع مانشستر يونايتد الذي فاز على إبسيويتش تاون بنتيجة 9-0 موسم 1994-1995.

وأنهى ليستر الشوط الأول من المباراة متقدما بـ5 أهداف، ليصبح ثاني فريق يحقق ذلك خارج ملعبه في تاريخ البريمييرليج، بعدما فعلها مانشستر سيتي عام 2010 ضد بيرنلي.

وعلى مدار 10506 مباريات شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 موسما، انتهت 3 مباريات فقط بتقدم فريق على آخر بـ5 أهداف أو أكثر في الشوط الأول، من بينها مباراتان هذا الموسم، إذ فعلها المان سيتي أيضا ضد واتفورد في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما تلقى ساوثهامبتون 9 أهداف في ملعبه خلال مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ المسابقة، ونجح ليستر في تسجيل 9 أهداف خارج دياره لأول مرة على الإطلاق.





وبات ليستر سيتي ثاني فريق يسجل اثنان من لاعبيه "هاتريك" في مباراة واحدة طوال تاريخ المسابقة، بعد أرسنال الذي سجل له الإنجليزي جيرمان بينانت والفرنسي روبرت بيريز ضد ساوثهامبتون أيضا في مايو/ أيار عام 2003.

كما شهدت المباراة تسجيل الإسباني أيوزي بيريز أول أهدافه بقميص ليستر سيتي في مباراته الـ11 مع "الثعالب"، قبل أن يضيف هدفين آخرين ويحرز ثلاثية "هاتريك".

وأحرز المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي ثلاثية "هاتريك" ضمن حفلة أهداف ليستر، ليصل إلى 21 هدفا في البريمييرليج على مدار عام 2019، ليصبح أكثر من سجل أهدافا في العام الحالي، متجاوزا الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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وتخطى اللاعب الدولي الإنجليزي عدد أهداف الهولندي دينيس بيركامب، أسطورة أرسنال، في البريمييرليج، بوصوله إلى 89 هدفا.





وفي الموسم الحالي، نجح 6 لاعبين فقط في تسجيل "هاتريك"، هم الإنجليزي رحيم سترلينج والبرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، والإنجليزي تامي أبراهام من تشيلسي والفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، بالإضافة لبيريز وفاردي.



وأصبح بيريز أول لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" في مباراتين متتاليتين أمام فريق واحد في البريمييرليج، منذ أن فعلها الأوروجواياني لويس سواريز مع ليفربول ضد نوريتش سيتي في سبتمبر 2012.





وتصدر جيمس ماديسون، مسجل الهدف الثامن، صدارة قائمة اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا من ركلات حرة في البريمييرليج منذ بداية الموسم الماضي، بعدما سجل هدفه الرابع من ركلة حرة.





وبهذا الفوز الكاسح احتل ليستر سيتي المركز الثاني مؤقتا في جدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 20، وهو المركز الأفضل له منذ موسم 2015-2016، الذي شهد تتويج الفريق باللقب.



واستطاع رجال المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز حصد 20 نقطة في الجولات الـ10 الافتتاحية للموسم الحالي، متفوقا بنقطة عما حققه في الموسم الذي شهد تتويجه الأخير بلقب البريمييرليج في الفترة ذاتها، وهو الأكبر له على الإطلاق.



