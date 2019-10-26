قاسم الدالي.. مشهدٌ له سيبقى في ذاكرة الجمهور.. وتعاون مع عادل إمام في 8 أفلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت الفنان المصري قاسم الدالي عن عمر ناهز الـ76 عامًا بعد صراع مع المرض، ومع إعلان رحيله تفاعل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين أبرز أدواره والمقولات التي تميز بها باعتباره وجهًا معروفًا وله أداء مألوف لدى الجمهور في مصر والوطن العربي.

والفنان قاسم الدالي واحد من أشهر فناني مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية ما يقارب 150 عملًا بين التلفزيون والسينما والمسرح إضافة للمسلسلات الإذاعية.

ولم يَحُزْ قاسم الدالي على أي عمل بطولي لكن صغر حجم أدواره صنعت له بصمة مهمة في كل عمل فني شارك به ويظل مشهد "هنرقص دانس" الذي جمع بينه وبين الفنان عادل أدهم في فيلم "الفرن" من أبرز المشاهد الخالدة في تاريخ السينما المصرية، والذي قام فيه بدور عامل بسيط يسعى جاهدًا للحصول على حقوقه من صاحب الفرن، ومن أبرز الجمل الحوارية الشهيرة: "كام دول ياض.. وكام دول ياض.. يبقى خد العشرة دول.. ويرفع عادل أدهم ديل جلابيته ليرد عليه قاسم قائلًا: هتعمل إيه يا معلم".

وكان للفنان قاسم الدالي العديد من الأعمال مع الفنان عادل إمام بلغت 8 أفلام، وكان أول تعاون بينهما عام 1980 من خلال فيلم "شعبان تحت الصفر"، وجسد خلاله شخصية "المخبر" والتي اشتهر بها وقدّمها في عدد من الأعمال الفنية الأخرى، واستمر التعاون بينهما في أفلام: "المشبوه، المتسول، عنتر شايل سيفه، أنا اللي قتلت الحنش، رمضان فوق البركان، النمر والأنثى، بخيت وعديلة 2".

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واستطاع قاسم الدالي أن يُبدع في أعمال أخرى خلال مسيرته الفنية من بينها فيلم الكوميديا الشهير "4 - 2 - 4" أمام سمير غانم ويونس شلبي، وفيلم "ليلة القبض على فاطمة" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وشيّع الوسط الفني جثمان الفنان قاسم الدالي ظهر السبت 26 أكتوبر من مسجد السيدة نفيسة، على أن تستقبل أسرته مراسم العزاء الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين.