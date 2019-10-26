أحمد حلمي يتواجد في لندن بسبب فيلم "وثائقي"

القاهرة - لايف ستايل
صور الفنان أحمد حلمي فيلمًا وثائقيًا من خلال شركة إنتاج إنجليزية حملت اسم "ليبرتي"، لاختيار عدد من النماذج الكوميدية في العالم للحديث عن الفنان الإنجليزي الراحل شارلي شابلن. وانتهى حلمي من تصوير الفيلم الوثائقي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تسميته "مؤثرون" وسيتم عرضه في عدة مهرجانات دولية. يذكر أن حلمي يعمل على قراءة عدة سيناريوهات سينمائية، معتمدًا على الكوميديا لاختيار أحدها لتقديمها قريبًا، بعد تجربته الماضية "خيال مآته"، متسمة بالشكل الدرامي بعيدًا عن الجانب الكوميدي كثيرًا.
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