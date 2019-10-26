محمد إمام يتصدر الإعلان الدعائي لفيلم"لص بغداد" منفردا حاملًا شعلة نار

أطلقت شركة "سينرجي فيلمز" إعلانًا تشويقيًا عن فيلم "لص بغداد" من خلال طرح الأفيش الدعائي الذي يتصدره النجم محمد إمام حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء.



وقالت سينرجي فى بيانها إن الفيلم تم تنفيذه باستخدام أعلى تقنيات الجرافيك في العالم، الأمر الذي يحدث لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.



وتعمل الشركة المنتجة على تجهيز برومو دعائى أول لطرحه خلال الأيام المقبلة، في حين أن الفيلم يتبقى في تصويره أربعة أيام فقط.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، وفتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذى يظهر ضيف شرف، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون مع محمد إمام فى السينما.

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