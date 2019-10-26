أحمد فهمي يقترب من انتهاء تصوير "العارف" مع أحمد عز

أوشك الفنان أحمد فهمي على الانتهاء من تصوير فيلم "العارف.. عودة يونس"، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد عز، والمقرر طرحه خلال منتصف العام الدراسي المقبل. ويسعى المخرج أحمد علاء للانتهاء من تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة، لارتباط أبطاله بأعمال فنية أخرى، حيث يستعد أحمد عز لتصوير "كيرة والجن" شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ أحمد فهمي تصوير مسلسله الرمضاني "تيمون وبومبا" بالشهر نفسه، وهو من تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركة سينرجي. فيلم "العارف.. عودة يونس" بطولة كل من محمود حميدة، ركين سعد، كارمين بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرجي فيلم، وإخراج أحمد علاء.

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