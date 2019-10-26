شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تنضم لمسلسل محمد رمضان "البرنس" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة مى عمر لمسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان لتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث توقع رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة سينرجى.

وفى سياق متصل يعقد المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة، للاستقرار على باقى فريق مسلسل "البرنس" وأسماء الممثلين المرشحين في المسلسل، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى، وموعد انطلاق التصوير، حيث تم التعاقد مع النجمة غادة عادل الفترة الماضية لتجسد ور البطولة النسائية أمام رمضان خلال أحداث العمل.

يشار إلى أن مى عمر شاركت فى موسم رمضان الماضى النجم أحمد السقا فى مسلسله "ولد الغلابة"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه على الشاشات، وشارك فى بطولته الفنان إدوارد، صفاء الطوخى، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.