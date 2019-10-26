هيثم شاكر ونيكول سابا يجتمعان فى حفل غنائى بمدينة نصر.. 7 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق منظم الحفلات وليد منصور مع النجمين هيثم شاكر ونيكول سابا، لإحياء حفل غنائى بأحد نوادى مدينة نصر يوم 7 نوفمبر المقبل. وتسلم المطرب هيثم شاكر جائزة "المهرجان الدولى لموسيقى الفرانكو آراب" كأفضل مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم "معرفة قديمة"، الذى طرحه فى الأسواق مؤخراً وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحا.

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