شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الجوكر يحقق رقم قياسي جديد في سباق الإيرادات .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم الإثارة والأكشن joker من تحقيق رقم قياسي جديد، بعد تخطي حاجز ايراداته الـ 773 مليون دولارعالمياً وما يقارب الـ 247 مليون دولارمحلياً منذ عرضه يوم 4 أكتوبر الجاري بدورالعرض السينمائي.

وأحتل الفيلم الذي يسرد بداية قصة تحول شخصية الجوكر، المركز الأول في أعلى فيلم " للكبار فقط" تحقيقاً للإيرادات في التاريخ بعد تغلبه في السباق على فيلم Deadpool الذي نجح في تحقيق إيرادات 745 مليون دولار.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثيرمن مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكرفي مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثيرمن الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.