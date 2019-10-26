تراند اليوم : إيرادات تصل إلى 737 مليون دولار.. الجوكر يسيطر على سينمات العالم

وفقاً لصحيفة «فوربس» الاقتصادية، أنه قفزت أرباح فيلم «جوكر» إلى 737 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع.

وتوقع المحللون أن تتجاوز إيرادات الفيلم 810 ملايين دولار وفي نهاية الأسبوع القادم، حيث تؤكد جميع المؤشرات أن أرباح الفيلم ستصل إلى 900 مليون دولار ليصبح أكبر فيلم حصل على تصنيف «R» في التاريخ، وأفلام الفئة «R» يعني أن الشباب تحت سن 17 عاماً لا يسمح لهم بمشاهدة الفيلم بمفردهم إلا في وجود الوالدين.

وحصدت أفلام استوديوهات «دي سي كوميكس» أرباحاً مليارية خلال آخر 4 سنوات، حيث حصل فيلم باتمان ضد سوبرمان وسويدي سكويد على أرباح وصلت إلى 1.62 مليار دولار في عام 2016، وأرباحها من فيلم واندرومان ورابطة العدالة مجتمعة 1.47 دولار مليار في عام 2017، وفيلم أكوامان 1.14 مليار دولار في عام 2018، وفيلم «جوكر» رفع معنويات وارنر لعام 2019 ، وحافظ على اتجاه أفلام دي سي المتمثلة في تقديم عائدات شباك التذاكر تزيد قيمتها عن مليار دولار في السنة.

وتوقع المحللون أن يظهر خواكين فينيكس في فيلم جديد للجوكر سواء كان جزء ثاني للجوكر، أو في أحد أفلام «بات مان» الجديدة، وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «دي سي كوميكس» تخطط لإنتاج فيلم «Supergirl» وسيتم إصداره في 2021.

الجدير بالذكر أن «دي سي كوميكس» هي شركة قصص مصورة وأفلام، وهي شركة تابعة لوارنر بروس، وهي فرع من شركة تايم وارنر، وتعد من أقدم وأنجح شركات القصص المصورة الأمريكية، وتضم العديد من الأبطال الخارقين المعروفين، بما في ذلك سوبرمان، باتمان، جرين لانترنت، فلاش، أكوامان، شازام، وتضم كذلك الأشرار المعروفين مثل الجوكر، دارك سايد, رأس الغول.