كيندال جينر نجمة Giambattista Valli love H&M – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: قدّمت علامة H&M بالتعاون مع Giambattista Valli المجموعة الجديدة من خلال عرض أزياء مميز في إيطاليا وتحديدًا في Rome’s Palazzo Doria Pamphilj.

وهذه المجموعة التي حملت إسم “Giambattista loves H&M” تميّزت بالتصاميم ذات الطابع الرومانسي والحالم. فكان من الطبيعي أن يضيف Giambattista اللمسة التي اشتهرت بها علامته التجارية من الـruffles إلى الـtulle والدانتيل والقصات الـdramatic كالـExtra shoulders.

وفي Setup فخم وساحر، افتتحت كيندال جينر هذا العرض بفستان زهري قصير من الـruffles.

وكان أيضًا لجينر إطلالة أخرى بفستان أحمر من الـtulle يتميّز بالقصة عند الأكتاف واختلاف الطول من الأمام والخلف.ونشرت كيندال مجموعة من الصور على صفحتها على إنستغرام حصلت على أكثر من مليونين لايك.

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أمّا بالنسبة للألوان فسيطر الأبيض، الأسود والأحمر على منصة العرض ولكن هذا الأمر لم يمنع استخدام الـsequins بألون مختلفة كالفضي والأخضر.كما اختلفت النقشات على بعض التصاميم فرأينا الـfloral print والـleopard. ومن التصاميم الملفتة كانت الـhoodie الرياضية بألوان مختلفة والـtrack suit بالـleopard print. أمّا بالنسبة للأحذية فبرزت مجموعة مميّزة بعيدة عن الكلاسيكيّة.

وسيتم طرح هذه التصاميم في 7 نوفمبر المقبل ويذكر أن Giambattista كان قد أعلن عن هذا التعاون من خلال صورة على إنستغرام تلت الـamfar gala dinner التي حضرته كيندل جينير، Chiarra Ferragni وChris Lee بتصاميم من هذه المجموعة.