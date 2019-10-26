منى زكي تلقت اتصالًا مفاجئًا من زوجها أحمد حلمي.. هذا ما قاله عنها مباشرةً على الهواء

متابعة بتجـــــــــــــرد: تلقت الفنانة المصرية منى زكي، اتصالًا مفاجئًا من زوجها، الفنان المصري أحمد حلمي، خلال استضافتها، في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” عبر أثير “نجوم إف إم” المصرية.

وتحدّث أحمد حلمي خلال اتصاله الهاتفي، عن زوجته منى زكي، وقال: “لا توجد حبيبة مثل منى زكي، وكأن ليس لها مثيل، بداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، وكزوجة فهي كذلك وداعمة لي وتتحملني كثيراً، وهي بالنسبة لي كبيرة جداً، وأتمنى من الله أن يبارك لي فيها وأوفيها ربع ما تقدمه لي”.

وتابع: “منى قاسية على نفسها جدا، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها”.

يشار إلى أن كلا من أحمد حلمي ومنى زكي تلقيا تكريمًا الأسبوع الماضي، في حفل افتتاح ممر المشاهير، بإمارة دبي الخليجية، وتم افتتاحه بوسط دبي لتكريم نجوم الوطن العربي في مختلف المجالات بشكل خاص يخلد أسماءهم، على غرار ممر المشاهير في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.