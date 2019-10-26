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متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا الموسيقار المصري عمر خيرت حفلاً موسيقياً داخل أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مساء يوم الجمعة، بحضور أعداد كبيرة من جمهوره المصري والعربي.
وفاجأت النجمة التونسية لطيفة، الحضور بتقديم الحفل، وغنّت أغنية “المصري” على نغمات موسيقى خيرت، التي سبق وغنّتها في فيلم “سكوت هنصور” قبل أعوام، وأعربت لطيفة عن سعادتها بتقديم الحفل.
وقدم الموسيقار المصري عدداً من مؤلفاته الموسيقية، أبرزها “إعدام ميت، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا ومافيا”. وسط تفاعل كبير من الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر خيرت يتألق في حفل العاصمة الإدارية الجديدة ولطيفة التونسية تفاجئ الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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