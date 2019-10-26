هند البلوشي في مرمى الإنتقادات

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت الفنانة هند البلوشي إلى حملة من الإنتقادات اللاذعة والتعليقات التي لا تخلو من السخرية، بعد أن ظهرت من دون ماكياج عقب إزالة الفيلر من وجهها.

هند البلوشي كانت قد نشرت مقطع فيديو بدون مساحيق تجميل، الذي أظهر ملامح وجهها بشكل واضح، الأمر الذي جعل البعض يشير إلى أنها كانت أكثر جمالاً في السابق، ووصل الأمر عند البعض إلى حد السخرية منها.

هند البلوشي إستغربت الإنتقادات، مشيرة إلى أنه يجب التفريق بين عمليات التجميل وبين الترميم مستعينة برأي طبي التجميل، الذي أوضح ان هند البلوشي خضعت لعملية ترميم في الأنف، بعد تعرضها لحادث سبب لها مشكلة في التنفس.

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وكانت هند البلوشي قد كشفت في وقت سابق أنها ستقوم بالفحوصات اللازمة قبل خضوعها لعملية من أجل إزالة الفيلر من الوجه، ومن بعدها سوى تخضع لعملية أخرى، أكدت أنها سوف تكشف عن تفاصيلها في وقتها.

آخر أعمال هند البلوشي مسلسل بعنوان “25 دقيقة” الذي شاركت فيه إلى جانب مجموعة من الممثلين الكويتيين من بينهم عبد الله بو شهري، هدى الخطيب، طيف، إبراهيم الحربي، سعود بو شهري، وشيلاء سبت، والعمل من تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد بشير الهواري.