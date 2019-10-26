أرنولد شوارزنيجر يمنح كريستيانو رونالدو لقبًا جديدًا.. والأخير يرد عليه

متابعة بتجــــــــــــرد: منح نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيجر، نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لقبًا جديدًا.

واقترح “شوارزنيجر” على “رونالدو” منحه لقلب “المدمر”، وهو مستوحى من أشهر أدواره السينمائية “ذا ترمينيتور”.

وقال الممثل الأمريكي الشهير في تصريح تلفزيوني: “في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي يوجد لاعب نطلق عليه لقب “المدمر”( كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز)”.

وتابع: “لكن في عالم كرة القدم لا يوجد أحد، لماذا لا نبدأ بإطلاق لقب “المدمر” على رونالدو… إذا ما بدأ الإعلام في وصف كريستيانو بهذا اللقب سيلقى رواجا سريعا بين الجمهور”.

من جانبه، رد المهاجم البرتغالي على تصريحات شوارزنيجر عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، بقوله:” شكرا لك، ستبقى المدمر الأول والوحيد”.

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يشار إلى أن أرنولد شوارزنيجر، ينتظر طرح أحدث أفلامه السينمائية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي “ترمينيتور”.

وسيطرح فيلم “Terminator: Dark Fate” في الصالا السينمائية، ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الثاني المقبل، وهو من بطولة أرنولد شوازنيجر وليندا هاميلتون.

وصنعت سلسلة “المدمر” أو “ترمينيتور” شهرة أرنولد شوازنيجر في هوليوود، منذ عام 1984، وتدور أحداثها حول كائن سيبراني متطور يأتي من المستقبل من أجل حماية “جون كونور”، قائد ثورة البشر ضد الآلات التي غزت العالم في المستقبل البعيد.