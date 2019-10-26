معرض للصناعات التقليدية في غدامس الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفظ الصناعات التقليدية في مدينة غدامس الليبية بشعبيتها رغم توقف السياحة. نظم مكتب الثقافة والسياحة بمدينة غدامس معرض التراثي الشعبي والصناعات التقليدية، المعرض شمل مقتنيات تراثية تشتهر بها غدامس. يقول أحمد بشير مالك، مدير المعرض ورئيس المكتب الثقافي بغدامس إن المعرض يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة ويهدف لنشر التوعية بأهمية الصناعات التقليدية.

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