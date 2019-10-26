بالفيديو.. مدافع الشباب السعودي يبرز أهمية الفوز على الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب محمد سالم لاعب الشباب عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الوحدة، في انطلاقة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الشباب بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، في وضع حد لانتفاضة الوحدة مع الأوروجواياني دانييل كارينيو، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الخميس.

فوز الشباب رفع رصيده إلى 15 نقطة، حل بها في وصافة جدول الترتيب، في حين تراجع الوحدة إلى المركز الثالث بالرصيد نفسه.

والتقت عدسة "العين الرياضية" مع محمد سالم لاعب فريق الشباب، للحديث حول مباراة الوحدة والحصول على النقاط الثلاث.