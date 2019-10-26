- 1/2
- 2/2
محمد صلاح نجم ليفربول
أثار المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فضول متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بعدما نشر صورة جديدة له عبر حسابه على "تويتر".
وظهر اللاعب الدولي المصري في الصورة أثناء تصفحه كتاب بعنوان "لهجة ليفربول"، معلقا عليها بكلمات "هناك بالتأكيد متشابهات".
ولم يوضح صلاح مقصده من الصورة أو تعليقه عليها، لكنه يبدو في طريقه لتعلم المزيد من اللهجة الخاصة بمقاطعة "ميرسيسايد"، التي يوجد بها نادي ليفربول.
وربما أراد صلاح إيصال رسالة لجماهير ناديه برغبته في البقاء طويلا داخل ملعب "أنفيلد"، ما دفعه لمحاولة تعلم لهجة المدينة للتواصل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل التقارير التي تخرج بين حين وآخر، لتربط صلاح بالرحيل عن النادي الإنجليزي صوب الدوري الإسباني، في ظل اهتمام من ريال مدريد.
ويلعب صلاح ضمن صفوف "الريدز" منذ انضمامه له في صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، مع حوافز ترفع قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو.
وعلى مدار عامين ونصف العام، خاض صلاح 117 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 75 هدفا، منها 58 بالبريمييرليج و19 في دوري أبطال أوروبا.
وظفر صلاح بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي مع ليفربول في الموسم الماضي، ويسعى لتحقيق حلم جماهير ناديه باستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ أكثر من عقدين عن النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يلمح للبقاء طويلا في ليفربول برسالة مشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.