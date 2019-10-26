إليسا تنزلُ إلى ساحة المظاهرات بعد عودتها إلى لبنان.. وتنفعل لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فور عودتها إلى لبنان، توالت المناشدات للنجمة اللبنانية إليسا للمشاركة في المظاهرات الشعبية التي تُطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية ورحيل النخب السياسية الحاكمة.

ودعمت النجمة اللبنانية الاحتجاجات في لبنان خلال تواجدها خارج البلاد، وعند عودتها نزلت إلى ساحة الشهداء بقلب العاصمة بيروت حاملةً علم بلدها للمشاركة في المظاهرات، غير أنها لم تمكث طويلاً، فبقيت لوقت قصير ثم خرجت.

واعتقد متابعون أن إليسا سيكون ردّها على غرار زميلاتها، نادين نجيم، نادين الراسي، وكارمن لبس، وغيرهن في ساحة المظاهرات، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، فلم تُلق كلمة أو تقوم بأية حركة خلال نزولها لوقت قصير.

والمفاجئ أن النجمة اللبنانية قد انفعلت على بعض المتظاهرين عندما هتفوا ضد أحد الشخصيات السياسية الذي تناصره إليسا، غير أنها ردّت عليهم بهتاف آخر، وخرجت من المكان.

وقبل ذلك كانت إحدى المتابعات قد طالبت إليسا عبر تويتر، النزول إلى الساحة، إذْ قالت لها: "طمنينا الوس رجعتي ع لبنان بصراحة حابة نشوفك بالساحات مع المتظاهرين وحاملة العلم اللبناني"، ولبّت النجمة اللبنانية طلب المتابعة وقالت لها: "نعم وسأنضم للمظاهرات اليوم"، بينما كتب لها متابع آخر: "كلنا عم ننزل كرمال لبنان، كيف اذا اليسا معنا"، لترد: "ساحة الشهدا".

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وكانت إليسا أولى النجمات الداعمات للحراك اللبناني منذ اندلاعه قبل عشرة أيام، وذلك من خلال كتاباتها عبر تويتر، كما انتقدت السلطة اللبنانية لعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وكتب إليسا: "شكلن يللي قاعدين عا هالكراسي لا سامعين ولا عا بالن يقومو. نص اللبنانيين على الطرقات من أسبوع وهني بالـ La La Land... عا رواق. مفكرين الناس رح تزهق وتتعب".

وكتبت إليسا في تغريدة أخرى لها: "ما بقا حدا لا يخوفنا لا بالشتي ولا بالقوة ولا بالموتوسيكلات.،هيدا الشارع لازم يضل كلو زخم لأنو ما في رجعة لورا. السلطة الفاسدة هيي مرعوبة مش نحنا #لبنان_ينتفض".