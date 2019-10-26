نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان تلقّي عزاء الفنان الراحل قاسم الدالي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومسئولة لجنة الملف الصحي بالنقابة، عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل قاسم الدالي، الذي توفي اليوم الجمعة الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر يناهز 80 عام، بعد صراع مع المرض قائلة :” إنة سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفسية، السبت بعد صلاة الظهر”.

ومن جانبة كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه تحدد موعد عزاء الفنان الراحل قاسم الدالي، يوم الأحد المقبل الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر، في مسجد الخلفاء الراشدين في الجيزة، وذلك بعدما توفى بعد صراع كبير مع المرض، عن عمر يناهز 80 عام.

وقدم قاسم العديد من الأدوار الشعبية حيث جسد أدوار الرجل الشعبي والمخبر، وكان يقوم بأدوار صغيرة، ولكن له العديد من الأعمال الفنية، حيث شارك في ما يزيد عن 143 عمل، وكان مهتم كثيرًا بأمور نقابة المهن التمثيلية وكان يتواجد بها باستمرار.

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وقد عُرف قاسم الدالي من خلال تجسيده للعديد من الأدوار الثانية والأدوار الثانوية والتي كان أشهرها شخصية”عامل الجراج” في فيلم “النمر والأنثى” مع الفنان عادل إمام الذي شارك معه في الكثير من أعماله السينمائية ومنها “المشبوه، النمر والأنثى.

وكذلك شخصية “عامل الفرن” في فيلم “الفرن” مع الفنان عادل أدهم والفنان يونس شلبي، رمضان فوق البركان، أنا اللى قتلت الحنش”، كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها “سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء”.

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