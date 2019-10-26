نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة "حكايتي"عبر يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "حكايتي"، عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتويب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حثثته اغنيتها الأخيرة "حبيتك بالتلاتة". وتقول كلمات الأغنية :" مشوار الحياة .. مليانة حكايات .. وكل منا فيه بحكايته دمعات وضحكات .. وبنمشي ع دروب .. بنتلاقي بقلوب .. بنحب بنعشق بندوب .. وبندم أوقات ..وحكايتي حكاية دني حكايتي يا ملوني طلعات ونزلات ها الدنيا حكايات". "حكايتي" كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي. Advertisements قد يهمك ايضاً: نداء شرارة تُغازل رنا سماحة عبر "إنستغرام" نداء شرارة ورنا سماحة على المسرح المكشوف في الأوبرا

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