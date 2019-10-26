سعد لمجرد يحقق خلال 5 أيام بأغنية "سلام" 12 مليون مشاهدة

استطاع النجم المغربي سعد لمجرد، من تحقيق نجاح كبير بكليب أغنيته الجديد" سلام" الذي طرحها 20 أكتوبر الماضي، حيث حقق الكليب 12 مليون و400 ألف مشاهدة خلال 5 فقط من طرحه بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"

أغنية “سلام” من كلمات وألحان وتوزيع ” TIzaf Mouhcin”، والفيديو كليب مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي.

وطرح سعد مؤخرًا أغنية “يخليك للي”، في منتصف الشهر الماضي، وحققت نجاحًا كبيرا منذ طرحها، حيث تخطت حاجز الـ 40 مليون ونصف مشاهدة على “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وتعاون مع سعد لمجرد فى أغلب أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفني.

كما تعاون سعد لمجرد مع الفنان المصري محمد رمضان في كليب “إنساي” الذي حقق نجاحًا ضخمًا في نسب المشاهدات عبر اليوتيوب منذ طرحها في شهر يوليو الماضي.

“إنساي” من كلمات شبوكشي، موبيزي، فرغلي بلاكس، ميكس وماستر جلال حمداوي، توزيع موبيزي والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

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وعبر الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن سعادته من ردود الأفعال على فيديو كليب”انساي”، الذي طُرحه الاربعاء الماضي، وكان بمشاركة النجم محمد رمضان.

ونشر لمجرد، صورة له من كواليس تصوير الكليب، وعلق عليها معبراً عن سعادته الشديدة بالغناء فيه، وقال: “أريد أن أشكر كل من ساهم بالعمل في “إنساي”، ثلاث جنسيات جعلت ذلك يحدث، وهم المغربية والمصرية والفرنسية”.

كما تعاون سعد مع الفنان المصري محمد رمضان في كليب “إنساي” الذي حقق نجاحًا ضخمًا في نسب المشاهدات عبر اليوتيوب منذ طرحها في شهر يوليو الماضي.

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