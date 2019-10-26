القاهرة – لايف ستايل
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي من 11 إلى 21 أكتوبر بفيديوهات المشتركين الخمسة الذين وصلوا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من The Talent.
وقد حققت الفيديوهات مرّة جديدة آلاف المشاهدات والإعجاب والتعليقات والمشاركات وبات كل متأهل يتمتّع بقاعدة شعبية مهمّة تساعده على الإنتقال إلى المرحلة النهائية.
واليوم حان وقت الإعلان عن الأسماء التي تأهلت إلى المرحلة الأخيرة وهم: يزيد القرني، أحمد اليافعي، نجوى محمد.
ولأنّ ذهبية لجنة التحكيم لا تكفّ عن مفاجأتنا في هذا البرنامج، فقد اختارت مشتركين إثنين من بين المتأهلين العشرين الأساسيين وأهدتهما بطاقتين ذهبيّتين تؤهلهما إلى الانضمام إلى الفائزين الـ3 ومنافستهم وهما:
يزن عباس، مجد خليل، كما أن المتأهلين الـ5 يعتمدون على تصويت الجمهور الذي يبدأ في 23 أكتوبر وينتهي في ٧ نوفمبر
للمرّة الأخيرة، يتعيّن على المشجعين تكثيف عملية التصويت من خلال بوابة الدفع الإلكتروني على موقع أو تطبيق The Talent وزيادة فرصة مشارك النجم المفضّل في الحفل النهائي.
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كانت هذه تفاصيل خبر المواهب تتنافس للمرة الأخيرة في برنامج "ذا تالنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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