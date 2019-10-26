شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر مسلسل "بابا العرب" لـ ماجد الكدوانى عن حياة البابا شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان ماجد الكدوانى لتقديم بطولة مسلسل حول شخصية البابا شنودة الثالث، يتناول حياته وأهم المواقف التى مر بها "بابا العرب" مثلما يلقب، وذلك بعدما أعلنت دير الأنبا بيشوى استعداده لإنتاج المسلسل الذى من المفترض له أن يحمل اسم "بابا العرب" على أن يتكلف ميزانية ضخمة.

وما أن تم الإعلان عن ذلك حتى تداول رواد السوشيال ميديا العديد من الصور للفنان ماجد الكدوانى برفقة البابا شنودة الثالث، حيث أثني كثيرون على اختيار الكدواني من أجل لعب هذا الدور، أولاً لبراعته الفنية وموهبته الكبيرة، بالإضافة إلى الشبه الكبير الذى يظهر خلال الصور المتداولة الذى نسلط الضوء على عدد منها.



البوستر الذى يتم تداوله عبر وسائل السوشيال ميديا

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جدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى التى يتم الإعلان فيها عن عمل يتناول قصة حياة البابا شنودة، حيث تم الإعلان قبل 3 سنوات عن تحضيرات بخصوص فيلم جديد عنه من قبل إحدى الشركات لم يخرج إلى النور حتى الآن.