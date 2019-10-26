كيف غازل فريق الروك Coldplay من جديد عشاقه فى الوطن العربى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق الروك الشهير Coldplay يغازل جمهوره بالوطن العربى بطرق مختلفة، وذلك من أجل كسب المزيد من الحب والشعبية.
فبعد أن كشف فريق Coldplay أن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "Everyday Life" والمقرر إطلاقه فى 22 نوفمبر المقبل، سيضم أغنية باللغة العربية وهى "بنى آدم"، وتفاجأ مرتادو صفحة الفريق على موقع إنستجرام بصورة لغلاف الألبوم تحمل الاسم بالإنجليزى " Everyday Life " وأيضا باللغة الغربية " الحياة اليومية " وكأن العالم العربى أصبح الآن واحد من أولويات الفريق.
يذكر أن البوم "Everyday Life" منقسم لجزئين وهما "Sunrise و Sunset "، وأغنيات الألبوم هى :
01 Sunrise
02 Church
03 Trouble in Town
04 BrokEn
05 Daddy
06 WOTW / POTP
07 Arabesque
08 When I Need a Friend
01 Guns
02 Orphans
03 Èkó
04 Cry Cry Cry
05 Old Friends
06 بني آدم
07 Champion of the World
08 Everyday Life
غلاف الالبوم
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