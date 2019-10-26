كيف غازل فريق الروك Coldplay من جديد عشاقه فى الوطن العربى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق الروك الشهير Coldplay يغازل جمهوره بالوطن العربى بطرق مختلفة، وذلك من أجل كسب المزيد من الحب والشعبية. فبعد أن كشف فريق Coldplay أن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "Everyday Life" والمقرر إطلاقه فى 22 نوفمبر المقبل، سيضم أغنية باللغة العربية وهى "بنى آدم"، وتفاجأ مرتادو صفحة الفريق على موقع إنستجرام بصورة لغلاف الألبوم تحمل الاسم بالإنجليزى " Everyday Life " وأيضا باللغة الغربية " الحياة اليومية " وكأن العالم العربى أصبح الآن واحد من أولويات الفريق. يذكر أن البوم "Everyday Life" منقسم لجزئين وهما "Sunrise و Sunset "، وأغنيات الألبوم هى : 01 Sunrise 02 Church 03 Trouble in Town 04 BrokEn 05 Daddy 06 WOTW / POTP Advertisements 07 Arabesque 08 When I Need a Friend 01 Guns 02 Orphans 03 Èkó 04 Cry Cry Cry 05 Old Friends 06 بني آدم 07 Champion of the World 08 Everyday Life

غلاف الالبوم

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