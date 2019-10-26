فن ومشاهير

كيف غازل فريق الروك Coldplay من جديد عشاقه فى الوطن العربى؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غازل فريق الروك Coldplay من جديد عشاقه فى الوطن العربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق الروك الشهير Coldplay يغازل جمهوره بالوطن العربى بطرق مختلفة، وذلك من أجل كسب المزيد من الحب والشعبية.

فبعد أن كشف فريق Coldplay أن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "Everyday Life" والمقرر إطلاقه فى 22 نوفمبر المقبل، سيضم أغنية باللغة العربية وهى "بنى آدم"، وتفاجأ مرتادو صفحة الفريق على موقع إنستجرام بصورة لغلاف الألبوم تحمل الاسم بالإنجليزى " Everyday Life " وأيضا باللغة الغربية " الحياة اليومية " وكأن العالم العربى أصبح الآن واحد من أولويات الفريق.

يذكر أن البوم "Everyday Life" منقسم لجزئين وهما "Sunrise و Sunset "، وأغنيات الألبوم هى :

 

01 Sunrise

02 Church

03 Trouble in Town

04 BrokEn

05 Daddy

06 WOTW / POTP

Advertisements

07 Arabesque

08 When I Need a Friend

 

01 Guns

02 Orphans

03 Èkó

04 Cry Cry Cry

05 Old Friends

06 بني آدم

07 Champion of the World

08 Everyday Life


غلاف الالبوم
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف غازل فريق الروك Coldplay من جديد عشاقه فى الوطن العربى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا