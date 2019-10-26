شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة السينمائية تعرض فيلم "قضية رقم 23".. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فيلم "قضية رقم ٢٣" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر الحالى، بمقر مركز الثقافة السينمائية (٣٦ شارع شريف بوسط البلد ) تحت إشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية . Advertisements مدة الفيلم ١١٢ دقيقة، من إخراج ذياد ديروى، والبطولة للفنانين "عادل كرم، ريتا حايك، كريستين ديروى، كامل الباشا"، وفيلم فرنسى لبنانى إنتاج عام ٢٠١٧. يذكر أن دخل الفيلم المنافسة الرئيسية فى مهرجان البندقية السينمائى وفاز الممثل كامل الباشا بجائزة كأس فولبى كأفضل ممثل، وتم ترشيح الفيلم لنيل جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية فى حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة السينمائية تعرض فيلم "قضية رقم 23".. الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.