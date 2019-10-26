شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" يكشف تفاصيل الدورة 41 فى مؤتمر صحفى 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فى الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التى تحمل اسم مديره الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

المؤتمر تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة فى المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التى من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 أكثر من 150 فيلما، ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 إلى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التى توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائى الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج.

وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، فى حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصرى الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيرى جيليام، الذى حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب.